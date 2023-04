Koncert Kupiński Guitar Duo w Filharmonii Lubelskiej

Czy można karmić psa lub kota jednocześnie karmą suchą i mokrą?

Odpowiedzialni opiekunowie czworonogów zawsze chcą jak najlepiej dla swoich pupili. To, co nakładamy zwierzakom do miseczek, ma ogromny wpływ na ich zdrowie i samopoczucie. Nic dziwnego, że nie chcemy popełniać pomyłek - i mamy liczne dylematy, odnośnie żywienia futrzanych przyjaciół. Czy mieszanie dwóch typów karm może być szkodliwe? Przekonajmy się.