Koncert "Miasto słucha"

To będzie godzinne spotkanie z muzyką. Wszyscy chętni będą mogli się zrelaksować na leżakach. Anna Karpowicz to flecistka, aktywistka i kuratorka. Jest założycielką spółdzielni muzycznej Hashtag Ensemble.



To już kolejna edycja cyklu "Miasto słucha". Tegoroczna odsłona rozpoczęła się 16 lipca. Przed nami jeszcze zaplanowany na 30 lipca koncert akordeonisty Pawła Janasa.