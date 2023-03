Koncert Pled Zepchlim w Radiu Lublin. Skojarzenie z Led Zeppelin w pełni uprawnione

Wydarzenie zostanie zorganizowane na 50lecie wydania albumu "Houses of the Holy" formacji Led Zeppelin. - W Radiu Lublin celebrujemy ten piękny jubileusz, dniem poświęconym jednemu z największych zespołów rockowych jakie kiedykolwiek stąpały po naszej planecie - zapowiadają organizatorzy.



Przed koncertem "tribute bandu", o godz. 17, Radio Lublin zaprosi do Studia im. Zbigniewa Stepki, gdzie będzie można wysłuchać albumu z pierwszego, winylowego wydania, na oryginalnym sprzęcie z epoki.



Podczas koncertu grupa Pled Zepchlim wykona kultowe utwory ze wspomnianej płyty, alte też nieśmiertelne klasyki kwartetu, z "Whole Lotta Love" czy "Stairway To Heaven" na czele.



Bilety do zdobycia podczas programów Radia Lublin.