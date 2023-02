Koncert walentynkowy z Lubelską Federacją Bardów

"The Sky Is Open. Voices From Ukraine" - wernisaż i zbiórka w Galerii Labirynt

W poniedziałek, 20 lutego o godz. 18 w Galerii Labirynt (ul. Popiełuszki 5) odbędzie się wernisaż wystawy "The Sky Is Open. Voices From Ukraine". Ekspozycji będzie towarzyszyć zbiórka materiałów plastycznych, które trafią do Ukrainy.