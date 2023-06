Koncert zespołu Haken w Radiu Lublin

Haken to brytyjska grupa grająca progressive metal. Formacja została założona w 2007 roku w Londynie z inicjatywy multiinstrumentalisty Richarda Henshalla i wokalisty Rossa Jenningsa. Zespół będzie w Lublinie będzie promował swój najnowszy album "Fauna".



- Krążek ten w odważny i nieco nonszalancki sposób łączy w sobie wszystko to, co najlepsze w rocku progresywnym – rytmiczne łamańce, nietypowe rozwiązania melodyczne, karkołomne popisy solowe oraz bogatą ornamentykę instrumentów klawiszowych - opowiadają o płycie organizatorzy koncertu.



Bilety na koncert Haken można nabyć za pośrednictwem organizatora wydarzenia, agencji Knock Out Productions.