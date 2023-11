Krystian Ochman zaśpiewa w CSK

Krystian Ochman jest m.in. zwycięzcą 11. edycji "The Voice of Poland" oraz 58. edycji Krajowego Festiwalu Piosenki Polskiej w Opolu w kategorii premiery. Dużą popularność zyskał w 2022 roku, kiedy reprezentował Polskę w konkursie Eurowizji.



Po krótkiej przerwie artysta wraca do występów na żywo, na których zaprezentuje dobrze znane utwory oraz niespodzianki przygotowane specjalnie na koncerty w ramach trasy "Jesień/Zima".



Bilety na koncert dostępne są m.in. na platformie biletyna.pl.