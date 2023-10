Marcin Patrzałek zagra w Centrum Spotkania Kultur

Młody artysta najpierw wygrał 9. edycję "Must be the Music" a następnie zabłysnął w amerykańskim "Mam Talent", w którym dotarł do półfinału. Wyróżnia się charakterystycznym sposobem gry na gitarze, określanym jako styl perkusyjny.

Podczas koncertu w Lublinie będzie można usłyszeć wyjątkowe aranżacje muzyki klasycznej, covery oraz autorskie kompozycje Patrzałka.

Bilety na koncert kosztują od 99 do 219 zł. Wejściówki dostępne są online na stronie: www.kulturairozrywka.pl.