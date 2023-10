Mistrzowie Kameralistyki - koncert w Filharmonii

W ramach cyklu "Mistrzowie Kameralistyki" Filharmonia Lubelska planuje koncerty z udziałem największych przedstawicieli muzyki kameralnej, których nazwiska wpisały się w życie koncertowe Polski i Europy. W nadchodzącą niedzielę zagrają Tomasz Strahl i Janusz Olejniczak.



Tomasz Strahl to jeden z najwybitniejszych polskich wiolonczelistów. Laureat prestiżowych konkursów, występował z cenionymi orkiestrami na całym świecie. Jest Profesorem Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w Warszawie. Prowadzi także kursy mistrzowskie w Polsce, Holandii, Finlandii, Niemczech, Japonii i Ameryce Południowej. Zasiada w jury wielu krajowych i międzynarodowych konkursów wiolonczelowych.



Z kolei Janusz Olejniczak to pianista, koncertujący w Europie, Ameryce Północnej i Południowej, Azji i Australii w najsłynniejszych salach koncertowych, jak Carnegie Hall w Nowym Jorku czy Filharmonia Berlińska. Jego dorobek artystyczny obejmuje ponad 40 nagrań płytowych. Nagrał ścieżki dźwiękowe do "Pianisty" Romana Polańskiego oraz "Błękitnej nuty" Andrzeja Żuławskiego. Prowadzi klasę fortepianu na Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina w Warszawie.



W repertuarze koncertu znajdą się kompozycje Schuberta, Chopina, Handla czy Elgara.



Bilety na wydarzenie kosztują od 40 do 70 zł.