Mocny początek sezonu w Kultowej. Koncert Kingdom Of Rock

Ciekawostką będzie występ Gutter Sirens. Zespół ten jest obecny na polskiej scenie metalowej od ponad 30 lat. Od początku jest wierny estetyce power metalowej. W swoim dorobku mają cztery albumy studyjne. Ostatnie wydawnictwo pochodzi z 2015 roku. Warszawska formacja Black Star Mantra gra muzykę, która plasuje się w przegródce z progresywnym metalem.

Wreszcie Kingdom Of Rock. To brawurowa fuzja klasycznego hard rocka i heavy metalu zagrana z niesamowitym polotem i luzem. Na chwilę obecną ich dorobek płytowy nie jest okazały. Nagrali jeden album pt. „Unlock My Soul”, który zrobił niemały hałas w branży muzycznej. Zbierając nad wyraz pochlebne recenzje. Muzycy KOR pomimo młodego wieku, to już doświadczeni muzycy. Wywodzą się z takich grup jak: Enclose, Acute Mind, Circle of Bards, Shadow Warrior czy Mr.Hyde, zaś scenę dzielili m.in. z: Deep Purple, Reamon, Blaze Bayley, Mech czy Orgasmatron.

Bilety do nabycia na bramce w dniu koncertu.