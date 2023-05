Naczynia i Oranżada - alternatywne granie w CK

Zespół Naczynia powstał w 1999 roku. To mieszanka alternatywnego rocka z wpływami psychodelii, jazzu i muzyki ilustracyjnej. Debiutancki krążek grupy ukazał się w 2006 roku. Repertuar na koncert w Lublinie pozostaje nieznany - zespół zaprasza na podróż w nieznane.



Aktualny skład formacji tworzą: Daniel "Danios" Furtak – perkusja, Dawid "Dawidu" Skowyra – instrumenty klawiszowe, Ireneusz "Szampon" Tuźnik – gitara basowa, Maciek Rodakowski – saksofon tenorowy, Marcin "Cynio" Duda – gitara oraz Sławomir "Księżyc" Księżniak – gitara.



Z kolei Oranżada to grupa, która skrupulatnie przez blisko 25 lat budowała własne brzmienie, czego wynikiem jest połączenie eksperymentalnego kraut rocka z pokrewieństwami wielu innych gatunków muzyki awangardowej i alternatywnej. Podczas koncertu w Wirydarzu warstwa muzyczna będzie wzbogacona również wizualną, za co odpowiada Radek /eRBu/ Bułtowicz.



Skład: Robert Derlatka – gitara basowa i śpiew, Michał Krysztofiak – gitara i śpiew, Maciej Łabudzki – pianino elektryczne, perkusja, flety i Artur Rzempołuch – perkusja.



Bilety na koncert kosztują 30/50 zł.