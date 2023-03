"Hey Jude" i "Yesterday". Największe przeboje Beatlesów w CSK

Znana polskiej publiczności z projektu Queen Symfonicznie, orkiestra Alla Vienna tym razem sięga po repertuar wielkiej czwórki z Liverpoolu. W ramach projektu The Beatles Symfonicznie artyści prezentują unikatowe symfoniczne aranżacje piosenek Beatlesów.



- Wśród lubianych przez wszystkich utworów ("Hey Jude", "Yesterday", "Let it Be", "All You Need Is Love", "She Loves You") znajdą się również niezwykłe adaptacje tych mniej znanych ("Because", "Penny Lane", "The End") jak i solowe kompozycje Paula, czy Johna ("Live And Let Die", "Imagine"). Janek Niedźwiecki i "spółka" są gwarantem niezwykłej oprawy muzycznej a przede wszystkim wspaniałych emocji i doznań, doskonała zabawa gwarantowana! - zachęcają organizatorzy.



Bilety dostępne w sieciach ebilet.pl, kupbilecik.pl, ticketmaster.pl oraz eventim.pl.