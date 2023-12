Paweł Domagała zaśpiewa w CSK

Czwarty już w dorobku Pawła Domagały krążek "Narnia" zadebiutował ponad rok temu, ale wciąż cieszy się niesłabnącą popularnością. To z tej płyty pochodzą takie single, jak "Łe Łe", "Dzieci u dziadków" czy "Po co ten krzyk". Całość inspirowana jest twórczością C. S. Lewisa.



- "Narnia" to opowieść o szukaniu w sobie takiego miejsca, które jest tylko nasze i do którego uciekamy, gdy jest nam źle - mówi Paweł Domagała.



Paweł Domagała znany jest nie tylko jako wokalista. Jest także aktorem filmowym i teatralnym, pisze monologi kabaretowe, podkłada głos w filmach animowanych, ale przede wszystkim nie rozstaje się z gitarą.



