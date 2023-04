Przeboje Sinatry i Presleya w Centrum Kongresowym. Koncert Mirosława Niewiadomskiego

Centrum Kongresowe Uniwersytetu Przyrodniczego (ul. Akademicka 15) zaprasza na wyjątkowy koncert Mirosława Niewiadomskiego, który zaplanowano na 12 kwietnia o godz. 19. W repertuarze największe przeboje Franka Sinatry i Elvisa Presleya.

Mirosław Niewiadomski od lat związany jest z Teatrem Wielkim w Łodzi. Odgrywał m.in. słynne role Alfreda z "Traviaty" czy Herveya z "Anny Boleny". W roku 2012 zadebiutował w Teatrze Wielkim – Operze Narodowej w Warszawie rolą Czaplickiego w "Damie pikowej".

W Lublinie artysta wraz z zespołem przeniesie słuchaczy do lat 50. i 60., przywołując muzyczne klasyki Franka Sinatry i Elvisa Presleya. Będzie można usłyszeć takie przeboje jak "My Way", "Love Me Tender", "Strangers in the Night" czy "Unchained Melody".

Bilety na koncert kosztują 100 zł.