Skubas i Łukasz Jemioła zagrają w CSK

"Kultura na dachu" to inicjatywa Centrum Spotkania Kultur inspirowana naturą. Przed nami finałowe działania artystyczne. Już 29 sierpnia o godz. 16.15 będzie można wziąć udział w zajęciach tworzenia botanicznych witraży. Podczas zajęć uczestnicy zapoznają się z techniką witrażową Tiffaniego i zamkną wybrane elementy w szkle.



30 września na godz. 16.30 zaplanowano warsztaty rysunku w plenerze. Podczas zajęć powstaną obrazy inspirowane kwietną łąką. Z kolei dzień później o tej samej porze odbędą się warsztaty poświęcone malarstwu.



Projekt zakończą dwa interesujące koncerty planowane na weekend. W najbliższą sobotę będzie można posłuchać popularnego Skubasa - piosenkarza i gitarzysty pochodzącego z Lublina, wykonującego muzykę alternatywną. - Jego teksty są pełne emocji. Bez zbędnych upiększeń dotyka tematów, w których każdy słuchacz może odnaleźć cząstkę siebie. Wszystko to w akompaniamencie czasem czułych i delikatnych, czasem mrocznych, brudnych, niemal grunge’owych kompozycji - opowiadają organizatorzy.



W niedzielę, 3 września o godz. 20, na tarasach CSK Łukasz Jemioła wystąpi w towarzystwie Urszuli Czerniak, Michała Iwanka, Marka Fedora oraz Tomasza Delmaczyńskiego. Projekt opiera się na autorskich tekstach i muzyce Łukasza Jemioły oraz wirtuozerskiej grze zespołu Lytane.



Koncertom towarzyszyć będzie wystawa prac, które powstaną podczas warsztatów "Malowana Łąka".



Wstęp na koncerty jest darmowy, obowiązują jednak bezpłatne wejściówki do pobrania w Kasie Sklepiku Kulturalnego.