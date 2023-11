Stacey Kent Trio w CSK

Pochodząca ze Stanów Zjednoczonych Stacey Kent to ceniona wokalistka, laureatka prestiżowych nagród (nominowana m.in. do nagrody Grammy). Wybrano ją najlepszą wokalistką jazzową British Jazz Awards 2001 oraz BBC Jazz Awards 2002.



- Koncert w Sali Operowej Centrum Spotkania Kultur w Lublinie będzie okazją do podróży w czasie, przestrzeni, między kontynentami i około jazzowymi gatunkami. Pozycja obowiązkowa dla wszystkich melomanów - zapowiadają organizatorzy.



W Lublinie Stacey Kent wystąpi z towarzyszeniem zespołu. Bilety na koncert kosztują od 80 do 199 zł.