Świąteczny koncert Andrzeja Piasecznego i Kacpra Dworniczaka

Już nie tylko latem. Stałe połączenie kolejowe z Zamościa do Bełżca

Od wtorku 2 stycznia do kolejowego rozkładu jazdy wchodzą nowe połączenia. Cztery razy dziennie będzie można dojechać z Zamościa do Bełżca w powiecie tomaszowskim, a w weekendy aż do granicy z Ukrainą w Hrebennem.