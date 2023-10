Tatvamasi wystąpi w cyklu "Peryferia"

W tym miejscu utworzono obwód tylko dla trzech wyborców

Najmniejszy obwód do głosowania w wyborach 2023 w województwie lubelskim znajduje się w "Okulistyce" lubelskiego Szpitala Klinicznego nr 1 przy ul. Chmielnej. Utworzono go zaledwie dla 3 wyborców. W Lublinie głosowanie odbywa się dzisiaj w 211 obwodach, a w województwie aż w 2181. Uprawnionych do głosowania w Kozim Grodzie jest ponad 253 tys. osób, a w Lubelskiem prawie 1,6 mln. Lokale wyborcze będą otwarte do 21:00.