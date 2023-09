Tego nie możesz przegapić! Były gitarzysta Motorhead - Phil Campbell - zagra w Lublinie

0 A A

(fot. materiał promocyjny)

Phil Campbell to muzyk legenda, który obok legendarnego Lemmy’ego Kilmistera był filarem w kultowej grupie Motorhead. Był najdłużej grającym gitarzystą w historii tej zasłużonej grupy, z którą nagrał takie klasyczne już albumy jak: „Orgasmatron”, „1916”, „March or Die”, „Motorizer” i wiele innych. Po śmierci Lemmy’ego, Phil wraz ze swoimi synami szybko powrócił do grania, powołując do życia grupę The Bastard Sons z którą przyjeżdża do Lublina, gdzie 3 października zagra koncert w Radiu Lublin.

Szanowny Czytelniku! Dzięki reklamom czytasz za darmo. Prosimy o wyłączenie programu służącego do blokowania reklam (np. AdBlock). Dziękujemy, redakcja Dziennika Wschodniego.

Kliknij tutaj, aby zaakceptować