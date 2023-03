Wiele atrakcji na jubileusz Zespołu "Lublin". Na początek "Koncerty Wiosenne"

Zespół Pieśni i Tańca "Lublin" powstał w 1948 roku z inicjatywy Wandy Kaniorowej. To jeden z najstarszych i największych zespołów folklorystycznych w Polsce. Na przestrzeni 75 lat istnienia, zespół wystąpił na ponad 7400 koncertach i odbył 234 podróże zagraniczne. Artyści prezentowali swoje artystyczne umiejętności niemal na wszystkich kontynentach świata i osiągnęli szereg sukcesów na międzynarodowych festiwalach folklorystycznych. Bogaty repertuar zespołu obejmuje tańce, pieśni i melodie z prawie wszystkich regionów Polski.



Tegoroczne świętowanie "Kaniorowców" wpisuje się również w czas, kiedy Lublin otrzymał prestiżowy tytuł Europejskiej Stolicy Młodzieży. Właśnie w ramach ESM już w najbliższy weekend, 25 i 26 marca o godz. 17 w Centrum Kongresowym UP, odbędą się dwa "Koncerty Wiosenne".



Na scenie pojawi się aż 12 grup tanecznych z towarzyszeniem Kapeli Reprezentacyjnej. Publiczność będzie mogła podziwiać tańce, pieśni i melodie ludowe z wielu

regionów Polski. W repertuarze koncertów znajdą się m.in. tańce lubelskie, rzeszowskie, sądeckie, kaszubskie, orawskie, opoczyńskie, kujawskie oraz polskie tańce narodowe



- "Koncerty Wiosenne" to barwna feeria tańca, muzyki, śpiewu i pięknych kostiumów. Występy okraszone temperamentem, radością i uśmiechem roztańczonych "Kaniorowców" będą doskonałą okazją do odkrycia i poznania polskiego folkloru - zachęcają organizatorzy wydarzenia.



Bilety dostępne na platformie kupbilecik.pl.