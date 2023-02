Wojna postu z karnawałem w Między Słowami

Będzie to spektakl słowno-muzyczno-wizualny. Utwory Jacka Kaczmarskiego wybrane przez artystów: Adama Jarząbka i Darka Kwiatkowskiego, będą dotyczyć malarstwa. W trakcie koncertu widzowie będą na bieżąco oglądać obrazy, których dotyczyć będą piosenki.



"Wojna postu z karnawałem" to premierowy występ duetu Adam Jarząbek i Darek Kwiatkowski.



Wstęp: zbiórka do kapelusza.