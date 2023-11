Wokalista młodego pokolenia Wiktor Dyduła w Fabryce Kultury Zgrzyt

Wiktor Dyduła to utalentowany wokalista młodego pokolenia, który dał się poznać szerszej publiczności docierając do finału jednego ze znanych polskich programów typu „talent show“. W roku bieżącym zaprezentował się szerszej widowni Męskiego Grania, biorąc udział w projekcie Wodecki Twist pod dyrekcją Kamila Patera. Tytuł jego debiutanckiej płyty „Pal Licho!“ jest nieprzypadkowy, ponieważ odzwierciedla jego charakter i podejście do życia. Na płycie znajdziemy single: „Ćwierć wieku“, „Koło Fortuny“, „Pal Licho!“, „Adios“ czy wreszcie, pokryty złotem singiel „Dobrze wiesz, że tęsknię“.

Koncerty Wiktora, to przepełnione energią i gitarowymi brzmieniami pop-rockowe kompozycje. Poza niewątpliwym talentem wokalnym, mocną stroną Wiktora jest sceniczna charyzma, dzięki czemu wypracował sobie swój własny, charakterystyczny styl, zarówno w muzyce, jak i wizerunkowo.