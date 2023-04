Strefa Innych Brzmień przenosi się do Bałaganu. Darmowy koncert w Lublinie

Wrocławski skład powstał w 2017 roku. xDZVØNx tworzą muzykę elektroniczną i mają w swoim dorobku album "Everything we dreamt about", EP "Mayko" oraz demo "Tape_01".



- Ich twórczość to jednej strony mroczny synth pop, w którym słychać wpływy takich gatunków jak cold wave, industrial, techno albo post punk, a z drugiej strony można odnaleźć w niej odniesienia do sztuki tradycyjnej i sakralnej - opowiadają organizatorzy koncertu.



5 maja wystartuje nowa odsłona Strefy Innych Brzmień, która w tym sezonie połączy siły z pubem Bałagan. Organizatorzy zapowiadają wiele ciekawych koncertów z dominacją artystów młodego pokolenia.



Wstęp wolny.