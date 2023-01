"Zacznij od Bacha" - koncert w Filharmonii

"Izolda", "Lubię wracać", "Z tobą chcę oglądać świat" - to wybrane hity z repertuaru Zbigniewa Wodeckiego, które na scenie Filharmonii Lubelskiej wykonają wokaliści znani m.in. z telewizyjnych show, takich jak "The Voice of Poland" czy "Must be the Music": Karolina Leszko i Daniel Cebula-Orynicz.



- Pikanterii dodaje fakt, iż towarzyszyć im będzie Orkiestra Symfoniczna Filharmonii Lubelskiej pod batutą Sławomira Chrzanowskiego - dodają organizatorzy koncertu.



Bilety na wydarzenie kosztują od 50 do 80 zł.