Zespół Moskwa świętuje 40 urodziny! Koncert w Fabryce Kultury Zgrzyt

Moskwa istnieje od 1983 r. Zespół został założony w Łodzi przez wokalistę i gitarzystę Pawła „Gumę” Gumolę. Od 40 lat koncertuje na polskiej scenie muzycznej.

Zespół zadebiutował na festiwalu w Jarocinie w 1984 roku dostając się do ósemki laureatów, co przełożyło się na sukces ogólnopolski. Zaraz po festiwalu zespół nagrał pierwsze studyjne utwory, które osiągnęły niemałą popularność radiową. Zespół zaczyna być popularny. W 1985 zespół występuje jako gwiazda festiwalu Jarocinie i bierze udział w filmie" Fala " w reżyserii Piotra Łazarkiewicza, pokazujący Jarocin oraz zespoły. W następnym roku ekipa telewizji BBC kręci film o polskiej muzyce rockowej pt. "My Blood Your Blood" - reż. Andrzej Kostenko – , w którym light motivem staje się wokalista zespołu Moskwa i jego osobista historia życia. My Blood Your Blood był wyświetlany w 50 krajach świata. Pierwsza płyta zespołu ukazuje się w 1989 roku pod nazwą "Moskwa" i błyskawicznie znika z półek sklepowych. Następny album pt. "Życie niezwykłe" ukazuje się w 1990 r. Na następną płytę przyszło fanom czekać bardzo długo. W 2019 ukazuje się płyta - "21 wiek".

