Balonowe show w Centrum Kongresowym UP

Załóż firmę w Austrii zgodnie z prawem i ciesz się dobrymi zarobkami!

Marzy Ci się firma w Austrii, jednak wychodzisz z założenia, że jest to niemożliwe do spełnienia? Wręcz przeciwnie! Mając na uwadze obowiązujące w UE prawo, obywatel Polski, który jest uczciwy i nie był karany, ma możliwość założenia firmy w innym kraju, który również należy do UE.