Beksiński na scenie CSK. Pokaz specjalny "Kryptonimu 27"

Taneczne widowisko w reżyserii i z choreografią Agnieszki Glińskiej opiera się na mrocznej twórczości Zdzisława Beksińskiego. Całość bazuje także na muzyce oraz specjalnych wizualizacjach. Spektakl dopełnia technika bodypaintingu. Poprzez ten pokaz organizatorzy festiwalu "Scena w Budowie" chcą zwrócić uwagę na bogactwo form kostiumów we współczesnym teatrze.

Bilety na spektakl kosztują od 30 do 50 zł.



Kolejne festiwalowe wydarzenie zaplanowano na 22 maja. O godz. 19 odbędzie się spotkanie poświęcone wyzwaniom i dylematom współczesnego reżysera, scenografia i aktora. W dyskusji udział wezmą m.in. Grzegorz Damięcki – aktor; Katarzyna Borkowska – scenograf i kostiumograf. Wstęp wolny. Obowiązują darmowe wejściówki do odbioru w kasie CSK.



Z kolei 23 maja o godz. 18 nastąpi wernisaż wystawy polskiej scenografki Joanny Braun "Wśród ludzi, lalek i masek". Będzie można zobaczyć najważniejsze prace w jej dorobku. Joanna Braun debiutowała 55 lat temu, scenografią do "Skąpca" Moliera w Teatrze Lalki, Maski i Aktora "Groteska". Na przestrzeni lat artystka współpracowała z wieloma teatrami dramatycznymi i muzycznymi w Polsce i za granicą. Na wystawie znajdą się dekoracje, kostiumy, lalki oraz maski. Ekspozycja będzie czynna do 9 lipca. Bilety: 6/8 zł.