"Co się stało?" - W Świdniku wystąpi Kabaret Młodych Panów

Kabaret Młodych Panów to formacja z Rybnika, którą tworzą: Bartosz Demczuk, Mateusz Banaszkiewicz Robert Korólczyk oraz Łukasz Kaczmarczyk. Grupa bawi publiczność od blisko 20 lat, prezentując społeczno-obyczajowy humor z dużą dawką ironii i dystansu do aktualnych wydarzeń. Na przestrzeni lat Kabaret Młodych Panów zdobył ponad 90 nagród i wyróżnień.



Popularni artyści kabaretowi zaprezentują swój najnowszy program "Co się stało?". To sceniczna i ironiczna odpowiedź na pytanie, na które większość z nas odpowiada – nic.



Bilety na spektakl kosztują od 90 do 110 zł. Wejściówki dostępne m.in. na kabaretowebilety.pl. biletyna.pl, ebilet.pl.