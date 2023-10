"Hamlet na sprzedaż" w Teatrze Osterwy

Scenariusz sztuki powstał w oparciu o dzieło Szekspira oraz "Studium o Hamlecie", "Requiem" i "Śmierć Ofelii" Stanisława Wyspiańskiego. Bohaterami spektaklu są aktorzy lubelskiego teatru, którzy chcą się zmierzyć z "Hamletem" i odnaleźć go w swojej codzienności. Autorką scenariusza i reżyserką jest Magdalena Drab.



- Ponieważ spektakl osadzony jest lokalnie to wydarzenie dla wszystkich mieszkańców Lublina. Odwołujemy się też do kwestii czytelnych dla ludzi pasjonujących się teatrem. Ale to także przedstawienie dla dorosłych mocniej zaangażowanych w życie społeczne i dla młodzieży, która omawia "Hamleta" w szkole - opowiada reżyserka.



Obsada spektaklu: Hanka Brulińska, Justyna Janowska, Jowita Stępniak, Magdalena Sztejman, Paweł Ferens, Tomasz Bielawiec oraz - gościnnie - Jakub Szlachetka.



– Z mojego punktu widzenia to pozycja obowiązkowa dla wszystkich artystów mojego pokolenia, którzy wchodzą właśnie w zawód. To trochę spektakl o tym, jakie my, aktorzy mamy marzenia dotyczące rozwoju artystycznego oraz o szufladkowaniu i doklejaniu łatek - mówi aktor Jakub Szlachetka.



Bilety: normalne od 40 do 95 zł, ulgowe od 20 do 75 zł.





Harmonogram pokazów:



28 października, g. 19:00 | Premiera

29 października, g. 18:00

2 listopada, g. 19:00

3 listopada, g. 19:00

4 listopada, g. 19:00

5 listopada, g. 18:00

25 listopada, g. 19:00

26 listopada, g. 18:00 | Spektakl dla seniorów

29 listopada, g. 19:00

30 listopada, g. 18:00 | Premiera akademicka