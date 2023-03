"Nerwica natręctw" w CSK

"Nerwica natręctw" to komediowa opowieść o skomplikowanych osobowościach w reżyserii Artura Barcisia. To spektakl o tym, co może się wydarzyć, kiedy pacjenci gabinetu psychiatrycznego zaczną leczyć się nawzajem.



Obsada:

Karolina Sawka, Jowita Budnik, Katarzyna Herman/Katarzyna Ankudowicz/Małgorzata Rudzka, Artur Barciś/Maciej Wierzbicki, Zdzisław Wardejn oraz Rafał Królikowski/Kamil Kula.



Bilety dostępne na platformie adria-art.pl.