O dojrzewaniu i odkrywaniu siebie w Teatrze Andersena. Premiera "Królowej Śniegu"

Sztukę reżyseruje Krzysztof Rzączyński, twórca innych spektakli Teatru Andersena - "Podwójnego życia Weroniki" i "Pippi Langstrump". Słynna baśń otrzyma na scenie zupełnie nowe oblicze. Główna bohaterka, Gerda, pokona kolejne kręgi wtajemniczenia, aby na końcu odkryć, że przebyła drogę nie tylko do przodu, ale również w głąb siebie, że stała się dojrzałą kobietą.



- W spektaklu "Królowa Śniegu" zapraszamy nie tylko do towarzyszenia Gerdzie w podróży z raju dzieciństwa w dorosłość, ale też wierzymy, że jej historia stanie się pretekstem do tego, żeby zajrzeć w głąb siebie - zapowiadają twórcy przedstawienia.



Premierowy pokaz spektaklu odbędzie się w sobotę, 27 maja o godz. 17.00. Przedstawienie będzie grane do 14 czerwca. Szczegółowy repertuar dostępny na stronie internetowej teatru.



Spektakl dedykowany dzieciom od 8 roku życia, a także młodzieży i dorosłym. Bilety dostępne w kasie i na Bilety24.pl.