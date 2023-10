Premiery na finał Konfrontacji

Twórcy programu tegorocznych Konfrontacji Teatralnych zostawili na finał dwie naprawdę ciekawe propozycje. To najnowsze spektakle lubelskich grup neTTheatre oraz Teatr Provisorium. Premierowe pokazy będą się odbywały przez cały weekend.



"Kilka słów tylko do Ciebie, które powtarzam bez końca" to najnowsze dzieło Pawła Passiniego zrealizowane we współpracy Fundacji Żydowski Lublin oraz neTTheatre. Sztuka powstała w oparciu o prozę Franza Kafki, Georgiego Gospodinowa i Laurie Anderson.



Opis spektaklu: Minotaur zamknięty w mrokach labiryntu, porzucony we młynie trzyletni chłopiec czy pisarz błąkający się w cudzych wspomnieniach. Kto to jest? Syn mojego ojca, ale nie mój brat. Chroniczna empatia. Aby opanować strach, należy opowiedzieć swoją historię raz jeszcze. Także tym, którzy już po ciebie idą.



Oficjalna premiera spektaklu "Kilka słów tylko do Ciebie, które powtarzam bez końca" odbędzie się 26 października o godz. 20. Kolejne pokazy zostaną zorganizowane w dniach 27-30 października. Bilety: 30/40 zł.



Drugie z finałowych przedstawień to "Sala nr 6" Teatru Provisorium. Twórcy spektaklu wzięli na warsztat opowiadanie Czechowa o tym samym tytule. Bohaterowie przedstawienia całe życie spędzają na namiętnym czytaniu, ich świat to wielki teatr wyobraźni, teatr czytania książek. Reżyserem spektaklu jest Janusz Opryński, dyrektor Konfrontacji Teatralnych.



Pokazy "Sali nr 6" będą się odbywać od 27 do 30 października o godz. 19. Bilety: 40/50 zł.