Motor Lublin zagra z ostatnią w tabeli Siarką Tarnobrzeg. "Nie ma już żadnego marginesu błędu"

W dwóch ostatnich meczach piłkarze Motoru dopisali do swojego konta tylko punkt. Jeżeli szybko nie wrócą do wygrywania, to marzenia o awansie trzeba będzie odłożyć o kolejny sezon. W sobotę podopieczni Goncalo Feio zmierzą się na wyjeździe z ostatnią w tabeli Siarką Tarnobrzeg (godz. 17).