Spektakl "Tutaj straszy!" w Teatrze Andersena

Przez dwa tygodnie młodzież z Polski i Ukrainy szkoliła się pod okiem specjalistów z animacji przedmiotu, ruchu czy plastyki. Uczestnicy pracowali pod okiem instruktorów nad tematem strachu.



- W ramach naszego projektu chcemy z jednej strony "postraszyć" nasze lęki, przyjrzawszy się im wcześniej, z drugiej strony mamy też obowiązek wzięcia odpowiedzialności za to, co mówimy, tak aby to swoiste "odmurowanie" nie spowodowało tego, że ranimy innych - mówili organizatorzy zajęć .



Planowany pokaz będzie prezentacją przemyśleń młodzieży na wspomniany temat. Warsztaty poprowadzili: Małgorzata Adamczyk – koordynatorka projektu i pedagożka teatralna, kierowniczka Działu Edukacji Kulturalnej; aktorzy Teatru Andersena: Piotr Bublewicz, Daniel Lasecki, Kinga Matusiak-Lasecka, Łukasz Staniewski, wychowawczynie: Nataliia Bak i Angelika Karczmarz.