Taneczne atrakcje w Centrum Kultury

Spektakl otworzył 26. edycję Międzynarodowych Spotkań Teatrów Tańca, a teraz lubelscy widzowie będą mogli zobaczyć go ponownie. Wystąpi duet tancerzy, którzy będą wchodzić ze sobą w interakcję. Autorka spektaklu, Elisabetta Consonni, wydobywa istotę z nicości jednocześnie zastanawiając się, jaka jest istota ludzkich relacji i zależności. Pokaz spektaklu odbędzie się 25 marca o godz. 18. Bilety: 30/40 zł.



Dzień później o tej samej porze widzowie zobaczą "Ostatnie solo K." Lubelskiego Teatru Tańca. Spektakl Ryszarda Kalinowskiego pełen jest odniesień i nawiązań, m.in. do do sztuki Samuela Becketta, roli Tadeusza Łomnickiego z drugiej połowy lat 80. czy pierwszego soli Kalinowskiego w spektaklu Hanny Strzemieckiej z roku 2000.



- Po dwóch dekadach od spektaklu "DC 5861494" Ryszard Kalinowski wraca do znanych scen, obrazów i wspomnień. Stawia wiele pytań, "odsłuchując" stary spektakl poprzez swoje ciało, dialogując z obrazem na ekranie i tworząc perspektywę kolejnego spotkania z samym sobą w przyszłości, za kolejne 20 lat - opowiadają organizatorzy pokazu.



Bilety na "Ostatnie solo K." kosztują 30 i 40 zł.



Wcześniej, bo 22 marca o godz. 11.30, Centrum Kultury zaprosi na spektakl młodzieżowy "Oda do wolności" w wykonaniu Zespołu Tanecznego Arabeska i Teatru Panopticum. Przedstawienie jest głosem młodzieży w ważnych sprawach dotyczących poszanowania praw każdego człowieka, w tym podstawowego – prawa do wolności. Akcja sceniczna wzbogacona zostanie o efekty wizualne i nagrania tancerzy wykonane w lubelskich plenerach. Na to wydarzenie wstęp jest bezpłatny.



23 marca o godz. 12 odbędą się z kolei warsztaty ruchowe dla seniorów, podczas których uczestnicy przekonają się, że ćwiczenia, kreatywne działania i odkrywanie swoich możliwości jest możliwe w każdym wieku. Wstęp: 20/25 zł. Obowiązują zapisy.



W piątek, 24 marca o godz. 17.30, będzie można również wziąć udział w tanecznym jamie. To rodzaj praktyki ruchowej, spotkanie, w trakcie którego będzie można poruszać się w sposób spontaniczny. Spotkanie poprowadzi Mikołaj Karczewski. Koszt: 25 zł. Obowiązują zapisy.