Taneczny weekend w Centrum Kultury

Prezentowany w sobotę spektakl "Dusza" powstał z myślą o białoruskich tancerzach i tancerkach, a premiera odbyła się w 2021 roku. W 2022 roku dzięki wsparciu Instytutu Teatralnego im. Zbigniewa Raszewskiego przedstawienie zostało zrealizowane przez międzynarodowy zespół tancerzy i tancerek z Białorusi, Ukrainy i Polski. Sztuka zadaje pytania o to, czym jest dusza, w jakiej części ciała się znajduje i czy da się ją wyrazić przez ruch.



Z kolei zaplanowany na niedzielę spektakl "W moim początku jest mój kres" stanowi spotkanie twórców różnych dziedzin. Twórcy przedstawienia pytają o nasz wspólny, ale też indywidualny stosunek do przeszłości i do tego, co ma nadejść. Reżyseruje: Joanna Lewicka. Spektakl został zrealizowany na 20-lecie Lubelskiego Teatru Tańca.



Bilety na spektakle kosztują 15/25 zł.