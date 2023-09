Taneczny weekend w Centrum Kultury

"Sonety - wiek hipochondryka" to spektakl w reżyserii Olgi Bury zrealizowany w ramach programu OFF Polska organizowanego przez Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego. To opowieść o lęku, potrzebie troski, próbie odnalezienia ukojenia w panice otaczającej nas codzienności. Pokaz spektaklu jest bezpłatny.



W przedstawieniu udział wezmą: Mikołaj Karczewski, Piotr Stanek, Sebastian Szumski oraz Wioletta Fluda-Tkaczyk. Za kostiumy i scenografię odpowiada Marta Ożóg.



Wstęp wolny, obowiązują jednak zapisy pod adresem mailowym: kasa@ck.lublin.pl.



Z kolei w niedzielę o godz. 18 Centrum Kultury zaprosi na spektakl "Niesamowicie blisko" w wykonaniu zespołu h.art company. Zespół założony przez Artura Grabarczyka stworzył już przedtem spektakle "The Mist"oraz "De Light" w ramach projektu Przestrzenie Sztuki w Lublinie. "Niesamowicie blisko" to trzecia tego typu realizacja. Spektakl opowiada o potrzebie delikatności w coraz częściej brutalnym świecie.



Wystąpią: Agnieszka Brzezińska, Stanisław Bulder, Natalia Filowiat, Luba Splosznaja i Artur Grabarczyk.



Bilety na niedzielny spektakl kosztują 25 i 35 zł.