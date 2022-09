W Centrum Kongresowym będzie można odwiedzić Pana Kleksa

To interaktywny spektakl stworzony z myślą o najmłodszych, by oprócz niepowtarzalnych wrażeń wizualnych, mogli również zapoznać się z treścią jednej z najbardziej lubianych polskich lektur szkolnych.



- Takie połączenie polskiej klasyki literatury dziecięcej z unikalnym widowiskiem teatralnym z pewnością pozostanie na długo w pamięci wszystkich dzieci - zachęcają twórcy przedstawienia.



Na scenie wystąpią: Artur Niedźwiedź oraz Ewa Cugier.



Bilety na wydarzenie dostępne są w cenach 35/45 zł. Wejściówki do nabycia na platformie kupbilecik.pl.