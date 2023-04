Wraca widowisko "Zakochane w Polsce". To opowieść o kobietach walczących o wolność

- Inspiracją do napisania scenariusza były losy Zofii Pelczarskiej, ps. "Ciotka", Danuty Magierskiej, Kazimiery Garbowskiej, Stefanii Zarzyckiej, Aliny Blaszyńskiej, Izabelli Kochanowskiej "„Błyskawica", czy Barbary Nagnajewicz "Krysia" - wymieniają twórcy spektaklu.



Reżyserem widowiska jest Marcin Wąsowski. Muzykę do spektakli skomponował Michał Iwanek, a do współpracy zaproszone zostały Lublinianki - aktorki i wokalistki: Monika Kowalczyk, Kinga Moczydłowska, Martyna Sabak, Urszula Kasprzak-Wąsowska (Urka), Dorota Szostak-Gąska oraz Emilia Komarnicka-Klynstra.



W widowisku udział biorą także tancerki z lubelskich grup tanecznych. Przedstawienie zawiera ponadto elementy Nowego Cyrku.



Pierwsze z pokazów zaplanowano na 12 kwietnia. O godz. 10 odbędzie się pokaz dla uczniów licealnych, następnie - o godz. 18 - organizatorzy zaproszą wszystkich chętnych.



Wejście na wydarzenie jest bezpłatne. Wymagana jest jednak wcześniejsza rejestracja na stronie www.lck.lubelskie.pl.



Terminy najbliższych widowisk:

12.04.2023r. godz. 10:00 (dedykowane dla uczniów licealnych)

12.04.2023r. godz. 18:00

18.04.2023r. godz. 10:00 (dedykowane dla uczniów licealnych)

19.04.2023r. godz. 10:00 (dedykowane dla uczniów licealnych)