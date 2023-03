Zdolni i Skromni oraz Kabaret FiFa-RaFa w CSK

Co nas czeka po punkcie Barana

Już w piątek koniunkcja Księżyca z Wenus, a we wtorek z Marsem. Wiosna to czas kiedy fachowcy radzą obserwacje nocnego nieba, bo będzie okazja by dostrzec wszystkie planety Układu Słonecznego, a także inne ciekawe obiekty i zjawiska astronomiczne.