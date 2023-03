Lublin. Tańszy węgiel tylko do końca kwietnia. Gdzie możesz go kupić?

W połowie września ubiegłego roku średnia cena tony węgla przekraczała 3 tys. zł. Choć tańszy opał był również dostępny na rynku, to jego zdobycie nie było takie łatwe. By zapewnić dostęp dla wszystkich zainteresowanych kupnego tego surowca wprowadzono tzw. dodatek węglowy.

– Każde gospodarstwo domowe, które jest uprawnione do dodatku węglowego, bądź ma wpisany do ewidencji piec na taki surowiec, może wystąpić o nabycie węgla na preferencyjnych warunkach – informował w listopadzie ubiegłego roku Andrzej Wojewódzki, sekretarz miasta w Lublinie.

W ramach rządowego programu od 1 grudnia 2022 roku opał w cenie nie wyższej niż 2 tys. zł za tonę dostępny jest w trzech punktach sprzedaży na terenie Lublina:

Przedsiębiorstwo Usługowo – Wytwórcze „NUNA” Spółka z o.o., ul. Nowy Świat 13a, tel. 81 472 56 54, od poniedziałku do piątku w godz. 7.00-15.00 oraz w soboty w godz. 7.00-12.00

W. TOMEX, ul. Heleny Dziubińskiej 43, tel. 517 772 753, od poniedziałku do piątku w godz. 7.00-17.00 oraz w soboty w godz. 7.00-13.00

Firma Handlowa „DYZMA”, Abramowice Prywatne 152, tel. 726 109 644, 723 878 513, od poniedziałku do piątku w godz. 7.00-17.00 oraz w soboty w godz. 7.00-14.00

Do kiedy możesz kupić tańszy węgiel?

- Do tej pory, z ponad 2,3 tys. mieszkańców, którzy złożyli wnioski o zakup węgla, ok. 30% uprawnionych osób skorzystało z tej możliwości – przyznaje ratusz.

Zainteresowani kupnem tańszego węgla mogą tego dokonać do końca kwietnia bieżącego roku. Ale wcześniej muszą udać się do jednego z trzech punktów sprzedaży z „potwierdzeniem uprawnienia do zakupu preferencyjnego paliwa stałego dla gospodarstwa domowego”. Do tej pory 765 mieszkańców Lublina zakupiło około 1,2 tys. ton węgla.

- Mieszkańcy, którzy jeszcze nie złożyli wniosku, mogą to zrobić do 15 kwietnia br. Dokumenty są przyjmowane za pomocą środków komunikacji elektronicznej ePUAP oraz w wersji papierowej w 10 lokalizacjach na terenie miasta – informuje ratusz.

Gdzie można złożyć wniosek?

W Biurach Obsługi Mieszkańców Urzędu Miasta Lublin przy ulicach: Wieniawskiej 14, Filaretów 44, Szaserów 13-15, Kleeberga 12a i Wolskiej 11, w poniedziałki w godz. od 7.45 do 16.45 oraz od wtorku do piątku w godz. od 7.45 do 15.15