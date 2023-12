"Akademia Miasto". Czy młodzież rzeczywiście może wziąć sprawy w swoje ręce?

Akademia Miasto to projekt edukacji obywatelskiej, który realizowany jest pod hasłem „Wspólnie tworzymy edukację obywatelską w Lublinie”. Szkolne budżety obywatelskie, angażowanie się młodych w konsultacje, realizowanie własnych inicjatyw i wspieranie rozwoju NGO to kwestie, które w ostatnich miesiącach zostały wypracowane z młodzieżą szkolną i studentami. Efektem jest m.in. Informator o mieście dla młodzieży.

Wśród przygotowanych projektów są „Mapy marzeń”, których pomysłodawczynią jest edukatorka Maria Wesołowska.

– Chciałabym żeby uczniowie mogli puścić wodze fantazji, co pozwoli uzewnętrznić ich potrzeby. Wyklejamy to, jak byśmy chcieli, żeby nasza szkoła wyglądała. Ja to robię w formie kolażu. Na przykład wizualizujemy piękne otoczenie szkoły, które wygląda jak pałac ludwikowski. Oczywiście nie przeniesiemy naszej szkoły w takie miejsce, ale widać, że stoi za tym potrzeba estetyki.

Dla Jolanty Prochowicz, nauczycielki z Międzynarodowego Liceum Ogólnokształcącego Paderewski edukacja obywatelska nie jest czymś nowym. Pedagożka sama prowadzi lekcje, podczas których młodzież poznaje swoje prawa i obowiązki. W ramach projektu przygotowała scenariusz zajęć o prawie do strajku i protestu.

– Mój projekt skierowany jest na sprawstwo, czyli to, że niezależnie od tego kim jesteśmy i co robimy mamy podstawowe prawa do sprzeciwu – mówi Jolanta Prochowicz i jak dodaje: - Powstała pierwsza petycja w sprawie toalety neutralnej płciowo, ale też wyobrażone zgromadzenia publiczne. Młodzież zastanawiała się co robić, gdy miasto chce ograniczyć prawo do zgromadzeń. Ale też co robić, gdy pracodawca łamie nasze prawa i jakie mamy narzędzia, aby to zmienić.