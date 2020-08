Do szkół ma trafić niemal 4 mln litrów płynu dezynfekującego i ponad 50 mln maseczek

Dworczyk podkreślił w TVN24, że szef MEN Dariusz Piontkowski "przygotowuje dzisiaj system oświaty na rozpoczęcie roku szkolnego w sytuacji szczególnej, bo mierzymy się z pandemią".

- W tej chwili są tworzone procedury, w tej chwili też przez Ministerstwo Zdrowia, w porozumieniu z MEN, są przesyłane środki ochronne do szkół. Do szkół trafi m.in. blisko 4 mln litrów płynu dezynfekującego, ponad 50 mln maseczek do wszystkich placówek szkolnych trafią, więc te przygotowania trwają i tutaj pan minister Piontkowski wyśmienicie koordynuje te działania - powiedział szef KPRM.

Dopytywany o to, do kogo trafią te śrdki ochrony, podkreślił, że "to nie są maseczki, które obowiązkowo mają trafić do uczniów". - Te maseczki będą dystrybuowane między nauczycielami, być może będą sytuacje, że też między starszymi uczniami, czyli uczniami klas starszych. Tu też jest kwestia rozmiarów. Proszę zwrócić uwagę, że nie mówimy wyłącznie o używaniu bądź nieużywaniu tych masek w szkole, ale również w czasie dojazdu do szkoły. Chcemy, krótko mówiąc, tak zabezpieczyć placówki oświatowe, żeby można powiedzieć, że maksymalnie zostały one przygotowane do funkcjonowania w tej nowej rzeczywistości, z którą przyszło nam się mierzyć - podkreślił szef KPRM.

Dworczyka spytano też o sprawę byłego łódzkiego kuratora oświaty Grzegorz Wierzchowski, odwołanego przez ministra edukacji narodowej na wniosek wojewody łódzkiego Tobiasza Bocheńskiego.

Wniosek o odwołanie Wierzchowskiego skierował do szefa MEN również poseł Lewicy Tomasz Trela. Miała być to reakcja na wypowiedzi kuratora w TV Trwam z czwartku. - Jesteśmy na etapie wirusa, ale myślę, że ten wirus LGBT, wirus ideologii jest znacznie groźniejszy, bo to jest wirus dehumanizacji społeczeństwa – powiedział wówczas Wierzchowski. Wojewoda łódzki zapewnił, że decyzja o odwołaniu kuratora nie miała żadnego związku z jego wypowiedziami na antenie TV Trwam i wniosek do szefa MEN w tej sprawie był skierowany już wcześniej.

- Łódzki kurator oświaty został - wbrew temu, co twierdzi część polityków - odwołany zgodnie z obowiązującymi przepisami. Według mojej wiedzy ze względu na sprawy związane z organizacją funkcjonowania systemu oświaty na terenie województwa łódzkiego. Ta decyzja zapadła jeszcze przed tą wypowiedzią (o wirusie LGBT - PAP) i łączenie tych faktów jest niemerytoryczne - powiedział Dworczyk.

Podkreślił, że wokół wypowiedzi Wierzchowskiego "narosło pewne napięcie polityczne"; zaznaczył, że działo się tak nie tylko w koalicji rządzącej. - Wewnątrz koalicji też była dyskusja, wypowiedzi na ten temat miały miejsce - powiedział szef KPRM.

Dopytywany o głosy ze strony Solidarnej Polski w tej sprawie, Dworczyk powiedział, że "to normalne, że koalicjanci ze sobą rozmawiają". - Ten dialog jest częścią polityki Zjednoczonej Prawicy. My też oczywiście taki dialog prowadzimy. Natomiast myślę, że najlepszym rozwiązaniem jest bezpośrednia rozmowa, a nie rozmowa za pośrednictwem mediów. Uważam, że o sprawach wewnątrzkoalicyjnych powinniśmy rozmawiać między sobą - dodał.

Wiceprzewodniczący Solidarnej Polski i wiceminister sprawiedliwości Michał Wójcik zapowiedział w niedzielę w rozmowie z PAP, że ugrupowanie zwróci się do ministra edukacji o wyjaśnienie, czy odwołanie łódzkiego kuratora oświaty miało związek z jego wypowiedzią na temat ideologii LGBT. Solidarna Polska zamieściła też na swoim profilu na facebooku wpis: "Solidarna Polska w pełni szanuje prawo naszych koalicjantów do prowadzenia polityki personalnej w resortach, za które odpowiadają. Jednak dymisja łódzkiego kuratora oświaty Grzegorza Wierzchowskiego, którą media wiążą z jego wypowiedzią w Telewizji Trwam na temat zagrożenia ideologią stojącą za LGBT, wzbudziła niepokój wśród naszych wyborców. Dlatego zwrócimy się z prośbą o wyjaśnienie jej powodów. Solidarna Polska w pełni podziela opinię Pana Kuratora o zagrożeniach dla polskiej młodzieży, jakie niesie ze sobą agresywna i dyskryminująca ideologia LGBT."

Wiceszef MSWiA Paweł Szefernaker poinformował, że w poniedziałek wojewoda łódzki przedstawi okoliczności, w jakich został odwołany łódzki kurator oświaty Grzegorz Wierzchowski "i wyjaśni te wszystkie wątpliwości naszych koalicjantów".