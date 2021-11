Nowy przedmiot obowiązkowy. Program pisze m.in. autor "500 lat nienawiści do Jezusa i Kościoła”

W gronie ekspertów zasiada ponadto Małgorzata Żaryn, żona byłego senatora PiS Jana Żaryna, która podpisała list w obronie Roberta Bąkiewicza (szefa stowarzyszenia Marsz Niepodległości), który zakłócał przemówienie uczestniczki powstania warszawskiego podczas jednej z manifestacji w Warszawie.

Zespół ekspertów ma przedstawić propozycję programu do końca miesiąca. Na grudzień planowane są konsultacje.

Opozycja ma obawy

– Nie ma wątpliwości, że to będzie przedmiot prezentujący PiS-owską wersję historii – ocenia Kinga Gajewska, posłanka Koalicji Obywatelskiej. – Nie będzie Lecha Wałęsy, twórcami „Solidarności” będą, jesteśmy o tym przekonani, bracia Kaczyńscycy – dodaje. Zdaniem opozycji partia rządząca chce „wyrzeźbić nowego Polaka na swoją modłę”.

– Nie wiem, skąd te obawy – odpowiada prof. Ryba, który broni zespołu ekspertów i tłumaczy, że są to ludzie ze świata nauki.

– Chodzi o to, aby współczesności nie rozumieć w oderwaniu od wydarzeń historycznych. Weźmy wstąpienie Polski do NATO czy Unii Europejskiej. Wielu z nas może się wydawać, że to działo się niedawno. A dla młodego pokolenia to już jest historia – przekonuje prof. Ryba, którego zdaniem „kwestie historii najnowszej” są w szkołach słabo wykładane. – Pojawiają się pod koniec ostatniej klasy szkół ponadpodstawowych, więc ta wiedza jest mała. Często na jej przekazanie po prostu nie starczy czasu.