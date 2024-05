MKS Funfloor Lublin w finale Orlen Pucharu Polski

Oba zespoły zmierzyły się ze sobą dwa dni temu w lidze w Koszalinie. Natomiast w piątek rywalizacja przeniosła się do Kalisza, bo właśnie tam rozgrywane są w tym sezonie decydujące mecze pucharu Polski kobiet i mężczyzn. Szczypiornistki z Lublina zaczęły to spotkanie od mocnego uderzenia i prowadzenia 3:0, ale później dwie bramki rzuciła drużyna z Koszalina. Kolejne minuty należały do MKS Funfloor i na tablicy wyników zrobiło się 7:2 dla ekipy z Lublina. I choć później znów Młyny Stoisław zmniejszyły straty do trzech trafień to końcówka pierwszej połowy należała do drużyny Edyty Majdzińskiej. Efekt? 14:7 do przerwy i komfortowa sytuacja przed drugą połową spotkania.

Po przerwie lublinianki jako pierwsze zdobyły gola i prowadziły już różnicą ośmiu bramek i emocje w tym spotkaniu niemalże się skończyły. MKS Funfloor bardzo solidnie pilnował wypracowanej przewagi i nie pozwalał rywalkom na uwierzenie w to, że mogą one odwrócić losy spotkania. W 45. minucie lublinianki prowadziły 22:17, aby ostatecznie wygrać 28:20 i z dużym spokojem zameldować się w finale krajowego pucharu.

W finale zespół z Lublina zmierzy się z Zagłębiem Lubin, które w drugim meczu półfinałowym pokonało KPR Gminy Kobierzyce 25:19. Początek meczu zaplanowano na niedzielę o godzinie 14.15.

Młyny Stoisław Koszalin – MKS FunFloor Lublin 20:28 (7:14)

Młyny: Flilończuk, Ivanytsia – Rycharska 6, Mączka 4, Kubisova 3, Urbaniak 2, Polańska 2, Szynkaruk 2, Koper 1, Nowicka, Zaleśny, Szajek, Choromańska, Haric, Jura.

MKS: Gawlik, Wdowiak – Balsam 9, Szynkaruk 6, Turkoglu 4, Achruk 2, Posavec 2, M. Więckowska 2, Tomczyk 1, Olek 1, Roszak 1, D. Więckowska, Pastuszka, Masna.

Sędziowały: Weronika Bijak, Paulina Jerlecka.