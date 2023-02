Lublin. Rozpoczęła się rekrutacja do przedszkoli i szkół podstawowych

- W zakresie wychowania przedszkolnego oferta edukacyjna Miasta Lublin obejmuje: 2 zespoły przedszkolne, 4 przedszkola w zespołach szkół i w zespole szkolno-przedszkolnym oraz 60 przedszkoli publicznych, które dysponują 9200 miejscami. Do tego 34 oddziały przedszkolne w 22 szkołach podstawowych, zapewniające około 850 miejsc dla dzieci 5 i 6-letnich oraz oddziały przedszkolne w specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych – przyznał mówi Mariusz Banach, zastępca prezydenta Lublina ds. oświaty i wychowania.

Jak wygląda rekrutacja?

Rodzice przedszkolaków mają czas do 10 marca by złożyć odpowiednie dokumenty zaś rekrutacja składa się z dwóch etapów. W pierwszym etapie brane będą pod uwagę kryteria ustawowe, uwzględniające osoby z trudną sytuacją rodzinną czy zdrowotną. W drugim etapie istotne będą kryteria określone przez miasto. Są to:

oboje rodzice (prawni opiekunowie) wskazali Lublin jako miejsce zamieszkania i złożyli roczne zeznanie podatkowe PIT, w tym za pośrednictwem płatnika, za rok ubiegły w Pierwszym lub Trzecim Urzędzie Skarbowym w Lublinie – 3 punkty;

pozostawanie obojga rodziców (prawnych opiekunów) lub rodzica samotnie wychowującego dziecko (prawnego opiekuna) w zatrudnieniu lub prowadzenie przez nich/niego działalności gospodarczej lub pobieranie nauki w systemie dziennym lub prowadzenie gospodarstwa rolnego – 4 punkty;

jeden z rodziców (prawnych opiekunów) lub rodzic samotnie wychowujący dziecko (prawny opiekun) wskazał Lublin jako miejsce zamieszkania i złożył roczne zeznanie podatkowe PIT, w tym za pośrednictwem płatnika, za rok ubiegły w Pierwszym lub Trzecim Urzędzie Skarbowym w Lublinie – 2 punkty;

rodzeństwo kandydata w bieżącym roku szkolnym uczęszcza do tego samego przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, do którego o przyjęcie ubiega się kandydat – 5 punktów;

zgłoszenie jednocześnie do tej samej placówki dwojga lub więcej dzieci – 4 punkty;

rodzice (prawni opiekunowie) kandydata wskazali we wniosku o przyjęcie, w pierwszej preferencji, dane przedszkole/oddział przedszkolny w szkole podstawowej, jako najdogodniejszy – 2 punkty.

Rodzice mogą wybrać maksymalnie siedem placówek kolejności od najbardziej do najmniej preferowanej. O przyjęciu dziecka nie decyduje kolejność zgłoszeń. Więcej szczegółów znajduje się pod tym adresem.

Rekrutacja dzieci do klas pierwszych szkół podstawowych

Odpowiednie dokumenty należy złożyć do 13 marca. W przypadku pierwszoklasistów rekrutacja również będzie dwuetapowa. Pierwszy z nich zakłada przyjmowanie zgłoszeń od rodziców dzieci mieszkających w obwodzie danej szkoły.

- Szkoły, które po zapisach kandydatów zamieszkałych w ich obwodach będą dysponowały jeszcze wolnymi miejscami, przeprowadzą postępowanie rekrutacyjne na wolne miejsca. Rekrutacja na wolne miejsca odbywać się będzie w terminie od 21 do 28 marca. O przyjęciu dziecka nie decyduje kolejność zgłoszeń – informuje lubelski ratusz.

Od 21 do 28 marca odbędzie się również rekrutacja dzieci z orzeczeniem do oddziałów integracyjnych oraz kandydatów do oddziału sportowego.

W postępowaniu rekrutacyjnym na wolne miejsca brane są pod uwagę następujące kryteria:

rodzeństwo kandydata uczęszcza do danej szkoły, oddziału przedszkolnego w danej szkole lub szkoły wchodzącej w skład zespołu szkół, w ramach którego funkcjonuje dana szkoła – 8 pkt.;

kandydat realizuje roczne przygotowanie przedszkolne w danej szkole – 8 pkt.;

rodzice/opiekunowie prawni kandydata wskazali Lublin jako miejsce zamieszkania i złożyli roczne zeznanie podatkowe PIT, w tym za pośrednictwem płatnika, za rok ubiegły w Pierwszym lub Trzecim Urzędzie Skarbowym w Lublinie: oboje rodzice/rodzic samotnie wychowujący/oboje opiekunowie prawni/opiekun prawny samotnie wychowujący kandydata – 4 pkt.; jeden z rodziców/opiekunów prawnych kandydata – 2 pkt.;

przynajmniej jeden z rodziców/opiekunów prawnych kandydata jest zatrudniony lub prowadzi działalność gospodarczą na terenie gminy Lublin – 1 pkt;

przynajmniej jeden z rodziców/opiekunów prawnych lub rodzeństwo kandydata jest absolwentem szkoły – 1 pkt;

rodzeństwo kandydata uczęszcza do przedszkola lub żłobka funkcjonującego na terenie obwodu danej szkoły – 1 pkt.

Szczegółowe informacje znajdują się pod tym adresem.