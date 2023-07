Matura 2023. Jak wypadli uczniowie z lubelskiego?

W tym roku gzamin maturalny zdawało ponad 23 tys. absolwentów szkół ponadpodstawowych. Tylko w Lublinie do matury przystąpiło ponad 4200 absolwentów szkół ponadpodstawowych. 3486 z nich zdawało w 33 liceach ogólnokształcących (2449 osób) i technikach (1037 osób ) publicznych, a 726 w 17. szkołach prowadzonych przez inne podmioty. W Lubelskiem nową maturą zdawało 9249 absolwentów ogólniaków, którzy przystąpili w sumie do ok. 18 547 egzaminów w części ustnej oraz ok. 48 212 w części pisemnej. Egzamin na starych zasadach, czyli w tzw. Formule 2015 w woj. lubelskim zdawało 5812 tegorocznych absolwentów techników, którzy przystąpili do ok. 11 630 egzaminów w części ustnej oraz ok. 25 348 egzaminów w części pisemnej. Starą maturę w woj. lubelskim zdawało także 2 981 absolwentów lat wcześniejszych. Czekało ich ok. 3 355 egzaminów w części ustnej oraz ok. 6 346 egzaminów w części pisemnej.

W piatek ogłoszono wyniki matur. Absolwenci liceów ogólnokształcących, którzy zdawali nową formułę otrzymywali średnio 64 proc. z egzaminu obowiązkowego z języka polskiego, 70 procent z matematyki i 81 procent z języka angielskiego. Dla porównani wyniki ogólnopolskie to odpowiednio66 procent, 71 procent i 85 procent.

Wśród rozszerzeń absolwenci ogólniaków z woj. lubelskiego najgorzej poradzili sobie z historią sztuki (37 porc.) i z informatyka (38 proc.), a najlepiej z językiem angielkim (65 proc.) i językiem rosyjskim (61 proc.).

Absolwenci techników, którzy pisali tzw. starą maturę średnio za egzaminy obowiązkowe dostli 53 procent (język polski), 49 procent (matematyka) i 63 procent (język angielski). Uczniowie z województwa lubelskiego tu także uplasowali się poniżej średniej ogólnopolskiej, która wynosiła odpowiednio 57 procent, 51 procent i 73 procent.

Wśród rozszerzeń absolwenci techników najlepiej wypadki w sprawdzianie wiedzy z języka rosyjskiego (66 proc.), języka angielskiego (53 proc.) i historii sztuki (45 proc.). Najgorzej wypadła matematyka (17 proc.), matematyka i wiedza o społeczeństwie (po 21 proc.).