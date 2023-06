Najzdolniejsi uczniowie z Lublina "Na naukę wystarcza mi godzina dziennie"

- Jestem finalistą olimpiady informatycznej i laureatem Diamentowego Indeks AGH z informatyki i matematyki - mówi Mikołaj Owczarz, absolwent I Liceum Ogólnokształcącego w Lublinie i dodaje: - To kwestia systematyczności. W moim przypadku wystarczyło poświęcić na naukę około godziny dziennie. To też sprawa predyspozycji, bo gdybym poświęcał tyle samo czasu na przygotowanie się na olimpiadę z języka polskiego, to z pewnością nie miałbym takich efektów. Teraz przede mną wakacje, a po nich rozpocznę studia na Uniwersytecie Wrocławskim na wydziałach Informatyki i Matematyki.

- Dziś z mojej szkoły odebrał nagrodę jeden uczeń, ale i tak jestem z tego bardzo dumna, bowiem gdy każdy uczeń odnosi sukcesy jest to dla mnie wyjątkowa radość - mówi Marzena Kamińska, dyrektorka lubelskiego VI L.O. w Lublinie. - Każdy uczeń ma swoją wartość, umiejętności i liczy się to, jak się ten uczeń rozwija. Cieszy mnie, gdy uczeń zdobywa nagrody, ale i uzyskuje umiejętności, które same w sobie są ogromną wartością.

Remigiusz Hetman jest nauczycielem przedmiotów elektronicznych w Zespole Szkół Energetycznych w Lublinie. W tym roku szkolnym przygotowywał trzech uczniów do Ogólnopolskiej Olimpiady Zawodowej „Rok przed dyplomem”. Wszyscy zajęli w niej trzy pierwsze miejsca. - To dla mnie wielka radość, powód do dumy i olbrzymia satysfakcja. Sukces moich uczniów traktuję też jako podsumowanie całej mojej działalności w szkole - mówi ze wzruszeniem pan Remigiusz.

- Chciałbym wam podziękować za to, że cały czas wierzycie w to, że trzeba się uczyć. To jest staroświeckie, ale uczyć się trzeba. Trzeba się uczyć, aby do czegoś dojść. Wy wierzycie w to bardzo i dobrze na tym wychodzicie - podkreślał zwracając się do młodzieży wiceprezydent Mariusz Banach. Dodał, że samorząd Lublina na wszelkie sposoby zachęca młodzież, aby została w swoim rodzinnym mieście. Zwrócił także uwagę na wysoki poziom edukacji w lubelskich szkołach średnich, a także na bogatą ofertę wyższych uczelni

Podczas uroczystości wyróżniono uczniów z 26 szkół. 251 osób zdobyło 310 tytułów, a 196 z nich otrzymało dodatkowo Stypendia Prezydenta Miasta Lublin. Najwięcej wyróżnionych uczniów uczęszcza do I LO, IV LO, Zespołu Szkół Elektronicznych, XXI LO. Wśród szkół niepublicznych najwięcej laureatów wykształciło Prywatne LO im. Królowej Jadwigi.