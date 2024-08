Awanse dla 500 nauczycieli - najwyższy stopień (zdjęcia)

Oficjalna uroczystość wręczenia nominacji odbyła się w piątek (23 sierpnia) w lubelskim Urzędzie Wojewódzkim. Akty nadania nowych tytułów nauczycielom zostały wręczone przez wojewodę Krzysztofa Komorskiego oraz lubelskiego kuratora oświaty, Tomasza Szabłowskiego.

- Stopień nauczyciela dyplomowanego jest najwyższym stopniem awansu zawodowego w oświacie. Może uzyskać go nauczyciel mianowany, który posiada odpowiednie kwalifikacje, odbył staż lub posiada odpowiedni okres pracy w szkole zakończony pozytywną oceną dorobku zawodowego lub co najmniej bardzo dobrą oceną pracy oraz uzyskał pozytywny wynik rozmowy kwalifikacyjnej przeprowadzonej przed powołaną przez kuratora komisją - mówi Jolanta Misiak z Kuratorium Oświaty w Lublinie.

Aby uzyskać tytuł nauczyciela dyplomowanego, pedagog musi przepracować okres minimum 4 lat i 9 miesięcy od momentu uzyskania stopnia nauczyciela mianowanego.

Ponadto kandydat do awansu składa komplet dokumentów potwierdzający jego udział i współtworzenie różnego rodzaju projektów edukacyjnych oraz działań podejmowanych na rzecz rozwoju oświaty. Awanse mogą otrzymać nauczyciele pracujący w szkołach podstawowych, średnich a także przedszkolach.

Nauczyciele, którzy otrzymali awanse, nie zamierzają spocząć na laurach i już planują dalszy rozwój swojej działalności edukacyjnej.

- Przez dotychczasowy czas mojej pracy udało mi się zrealizować bardzo wiele działań. Samo sprawozdanie zajęło mi ok. 300 stron. Są to projekty edukacyjne, konkursy i wiele, wiele innych. Planuję dalej się rozwijać. W dalszym ciągu będę korzystać z różnych możliwości, projektów, ponieważ to bardzo dobrze wpływa na rozwój dzieci, którymi się zajmuję - mówi Monika Dębek, nauczycielka wychowania przedszkolnego, która otrzymała dzisiaj nominację na nauczyciela dyplomowanego.