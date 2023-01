Nowy rok, nowa szkoła. Co czeka uczniów i nauczycieli?

Zmiany zaszły także w pisemnej maturze z języka polskiego. Będzie ona dłuższa (230, a nie tak jak wcześniej 170 minut) i pojawi się na niej m.in. test historyczno-literacki oraz notatka syntetyzująca. Lektur obowiązkowych będzie więcej, ale w wypracowaniu nie będzie wskazywana ta, w oparciu o którą uczniowie mają snuć swoje rozważania.

Nic dziwnego, że nowa matura będzie dużo trudniejsza. Nic dziwnego, że uczniowie, ale też wielu nauczycieli nie chcieli aby nową maturę wprowadzać już dla uczniów, którzy pokrzywdzeni byli zdalnym nauczaniem związanym z epidemią koronawirusa. Ich prośby nie zostały wysłuchane.

Nowe przedmioty i Lex Czarnek

We wrześniu uczniowie szkół ponadpodstawowych będą mogli uczyć się łaciny.

Podstawy przedsiębiorczości zastąpi natomiast „Biznes i zarządzanie”. Ono również ma być przedmiotem maturalnym.

– To praktyczne podejście do przedsiębiorczości jest nam bardzo potrzebne – podkreślał minister edukacji Przemysław Czarnek. – Żeby to rzeczywiście był przedmiot poważnie traktowany, to będzie to również przedmiot maturalny. I to będzie matura taka zupełnie nowa. W tym sensie, że będą to zadania drużynowe, grupowe.

W 2023 mogą się zmienić także lekcje techniki w szkołach podstawowych. Mogą zostać one rozszerzone o treści związane z „przygotowaniem uczniów do świadomego uczestnictwa we współczesnym ruchu drogowym przez ukształtowanie w nich postaw bezpiecznego zachowania, właściwej oceny sytuacji na drodze, niepowodowanie zagrożeń dla siebie i innych, poznanie niebezpieczeństw wynikających z nieprzestrzegania przepisów i zasad obowiązujących w ruchu drogowym”.

Wszystko wskazuje na to, że nie będzie już nieobowiązkowej religii. Uczniowie, którzy nie będą chcieli uczęszczać na te zajęcia, zamiast wolnej godziny, będą musieli brać udział w lekcjach etyki.

Zmiany, jak na razie, nie są traktowane zbyt poważnie.

– Polska edukacja jest zwyczajnie zła i niedopasowana do wymagań XXI wieku. To anachroniczne „kucie na blachę”. Zamiast wprowadzać naprawdę potrzebne zmiany programowe mamy do czynienia z działaniami politycznymi, takimi jak ubiegłoroczne zastąpienie Wiedzy o społeczeństwie, Historią i Teraźniejszością lub z działaniami zwyczajnie zbędnymi, jak ta dotycząca przedsiębiorczości – słyszę od jednego z dyrektorów bardziej znanego lubelskiego ogólniaka. – Osobiście wolałbym żeby ministerstwo mniej zajmowało się polityką, a bardziej reformą polskiej szkoły, która wraca do czasów pruskich.

Nasz rozmówca dużo – i negatywnie – mówi też o Lex Czarnek. Tak nazwano zmiany prawa oświatowego, nad którymi pracował resort edukacji pod przewodnictwem Przemysława Czarnka. W zmianach znalazło się m.in. zwiększenie uprawnień kuratorów w sprawie działań organizacji pozarządowych w szkołach.

Listy protestacyjne

W ubiegłym roku zmiany forsowane były dwukrotnie. Po raz pierwszy pomysł został zawetowany przez prezydenta Andrzeja Dudę. Inicjatywa nazwana Lex Czarnek 2.0. wróciła jako projekt poselski. I znowu została zawetowana. Prezydent uzasadnił swoją decyzję m.in. licznymi protestami przeciwko lex Czarnek spływającymi do jego kancelarii oraz brakiem konsultacji i wysłuchania publicznego projektu.