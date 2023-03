Właśnie rozpoczął się „Tydzień wyboru drogi kształcenia”. Do 10 marca uczniowie i ich rodzice mogą skontaktować się telefonicznego z doradcami zawodowymi i dowiedzieć się np. jakie są zasady dokonywania wyboru szkoły oraz poznać ofertę szkół w województwie lubelskim. Doradcy pomogą też upewnić się w dokonanych już wyborach. W razie szczegółowych pytań o kształcenie w poszczególnych zawodach czy szkołach doradcy będą kierowali zainteresowanych do konkretnych szkół. W indywidualnych przypadkach będą też podawali kontakt do poradni psychologiczno-pedagogicznej w rejonie szkoły, do której uczęszcza uczeń.

Doradcy czekać będą codziennie do najbliższego piątku w godzinach 14-18 pod numerami:

500-303-388,

509-731-851,

668-356-436 ,

881-238-455,

605-635-605.

Ale rodzice i uczniowie mogą też dzwonić w tym tygodniu bezpośrednio do szkół kształcących w zawodach, wykorzystując kontakt podany w informatorze o szkołach ponadpodstawowych województwa lubelskiego na rok szkolny 2023/2024 znajdujący się na stronie internetowej Lubelskiego Kuratorium Oświaty.